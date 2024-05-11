G5: Из-за мощной магнитной бури на Солнце в Самаре наблюдали полярное сияние

Над Самарской областью небо осветило всполохами авроры- так называют в наших широтах полярное сияние. «Мы наблюдали это явление на юге Самарской области, в Большеглушицком районе близ села Мокша. Там по прогнозу погоды ожидалось лучшее ясное небо в регионе. Всю ночь, не смыкая глаз, крутили головы на 360°! Не знали куда лучше смотреть. Самый пик ПС был после 2:30. Тогда всё небо озарилось и сошлось в зените короной. Стало очень светло как при Луне, фонари были явно лишними, можно было спокойно читать книжку. Это невероятно!», — поделился директор клуба «АстроСамара» Евгений Баранский.
Также в социальных сетях появились фото очевидцев этого яркого явления и в Сызрани. Напомним, что накануне ученые зарегистрировали 11-ю за последние две недели вспышку на Солнце высочайшего класса. X5.8 продолжительностью 19 минут. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи.
Солнце в этом году входит в пик своей активности. Предыдущая сильнейшая вспышка X6.4/3B продолжительностью 35 минут произошла 23 февраля. Всего за последние две недели произошло одиннадцать вспышек высочайшего класса X.