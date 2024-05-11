В Свердловской области с 15 мая начнут отключать отопление

«Каждый муниципалитет самостоятельно выбирает дату окончания отопительного сезона. Отключения будут проходить в соответствии с температурным графиком и по заявкам организаций и управляющих компаний. Понятно, что на севере региона это произойдет гораздо позже», — пояснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.