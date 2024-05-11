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В Свердловской области с 15 мая начнут отключать отопление

Поэтапное отключение отопления в Свердловской области начнется 15 мая, сообщила пресс-служба правительства региона. Сначала оно коснется жилых домов, затем — социальных учреждений.

Источник: Коммерсантъ

«Каждый муниципалитет самостоятельно выбирает дату окончания отопительного сезона. Отключения будут проходить в соответствии с температурным графиком и по заявкам организаций и управляющих компаний. Понятно, что на севере региона это произойдет гораздо позже», — пояснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Согласно федеральным нормам, подачу тепла можно прекратить только тогда, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха составляет +8 градусов. Одновременно с завершением текущего отопительного сезона коммунальные организации начнут готовиться к следующему, проводить опрессовки.

В пресс-службе напомнили, что в 2023 году на подготовку ЖКХ к осенне-зимнему сезону направили около 7 млрд руб.

ЖКХ