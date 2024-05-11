Врачи назвали главную причину большого числа клещей в Беларуси

С каждым годом растет активность клещей в Беларуси. Медики Городской больницы скорой медицинской помощи Минска озвучили версию того, что этих кровососущих с плохой репутацией стало много. Это запрет на использование дихлордифенилтрихлорэтана, более известного в народе как дуст. Он был запрещен из-за высокой степени накопления в растениях и животных.
«Это единственный яд, который был способен остановить размножение клещей по всей стране», — отмечают медики и эту версию считают правдоподобной большинство инфекционистов.
Но есть еще и отказ от выжигания травы весной, что хорошо для природы и, как оказывается, для клещей тоже.
Медики предупредили, что еще примерно месяц, до середины июня, будет пик активности клещей. Второй всплеск придется на осень. Клещи не любят высокие температуры, так что жаркое лето может способствовать их «замиранию», т.к. солнечные лучи их угнетают.