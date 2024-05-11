Врачи назвали главную причину большого числа клещей в Беларуси

С каждым годом растет активность клещей в Беларуси. Медики Городской больницы скорой медицинской помощи Минска озвучили версию того, что этих кровососущих с плохой репутацией стало много. Это запрет на использование дихлордифенилтрихлорэтана, более известного в народе как дуст. Он был запрещен из-за высокой степени накопления в растениях и животных.