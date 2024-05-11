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Пьяный водитель в Кузбассе устроил ДТП с семью пострадавшими

В Кузбассе возбуждено уголовное дело на пьяного водителя за автоаварию, где пострадали семь человек, в том числе дети.

В аккаунте «Полиция Кузбасса» сообщается о возбуждении уголовного дела в отношении водителя, который в алкогольном опьянении совершил ДТП. Произошла автоавария в деревне Зимник Юргинского округа 9 мая. Пострадало семь человек, среди них трое детей 11, 14 и 15 лет.

По данным расследования, 40-летний водитель «Тойоты Пробокс» не выдержал безопасный боковой интервал и совершил касательное столкновение со встречным автомобилем «Тойота Приус», за рулём которого сидела 38-летняя женщина.

«По результатам проведенного медицинского освидетельствования установлено, что водитель автомобиля “Тойота Пробокс” находился в состоянии алкогольного опьянения», отметили в ведомстве. Пострадали оба водителя и дети — пассажиры «Тойота Приус».

Возбуждено уголовное дело, деяние инкриминируют по ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Срок наказания — до 7 лет лишения свободы.