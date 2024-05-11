Пьяный водитель в Кузбассе устроил ДТП с семью пострадавшими

В аккаунте «Полиция Кузбасса» сообщается о возбуждении уголовного дела в отношении водителя, который в алкогольном опьянении совершил ДТП. Произошла автоавария в деревне Зимник Юргинского округа 9 мая. Пострадало семь человек, среди них трое детей 11, 14 и 15 лет.