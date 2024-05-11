В Крыму и Севастополе объявлено новое штормовое предупреждение

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,
С17 апреля на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.
Использование открытого огня на придомовой территории и землях сельскохозяйственного назначения допускается только при соблюдении мер пожарной безопасности. Владельцы домов и садоводы должны своевременно удалять со своих участков сухую траву и ветки.
«При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом».
У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущих к садовым участкам, должны быть всегда проездными, напоминают в МЧС.
Ранее в ведомстве рассказали, при каких условиях можно использовать мангал на приусадебном участке. В МЧС также уточнили, какие размеры штрафов установлены за нарушение правил пожарной безопасности. Максимальные суммы составляют для физических лиц — до 20, для должностных лиц — до 60 и для юридических лиц — до 800 тысяч рублей.