В Крыму и Севастополе объявлено новое штормовое предупреждение

Ранее в ведомстве рассказали, при каких условиях можно использовать мангал на приусадебном участке. В МЧС также уточнили, какие размеры штрафов установлены за нарушение правил пожарной безопасности. Максимальные суммы составляют для физических лиц — до 20, для должностных лиц — до 60 и для юридических лиц — до 800 тысяч рублей.