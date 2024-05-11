Омскстат посчитал численность населения в районах Омской области

Омскстат опубликовал данные о том, сколько людей проживает в районах Омской области и в самом областном центре. Приведены данные на 1 января.
Согласно данным статистики, в целом численность населения как в Омске, так и в районах снизилась.
Так, в предыдущем отчетном периоде в Омске проживало 1 млн 110 тысяч человек. На 1 января нынешнего — 1 млн 104 тысячи. Положительную динамику роста показал лишь один из районов — Азовский. Населения там стало чуть больше — 25, 3 тысячи вместо 25,2.
Самый малочисленный район в Омской области — Большеуковский, там проживает 5838 человек. Далее в рейтинге Седельниковский и Колосовский районы — 8137 и 8763 жителя соответственно.
В «середнячках» (от 18069 до 18767 человек) — Горьковский, Полтавский и Шербакульский районы.
Самым густо населенным районом Омской области оказался Омский. Здесь проживают 100576 человек. На втором месте по численности населения Тарский — 39838 жителей.