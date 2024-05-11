Омскстат посчитал численность населения в районах Омской области

Так, в предыдущем отчетном периоде в Омске проживало 1 млн 110 тысяч человек. На 1 января нынешнего — 1 млн 104 тысячи. Положительную динамику роста показал лишь один из районов — Азовский. Населения там стало чуть больше — 25, 3 тысячи вместо 25,2.