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Омскстат посчитал численность населения в районах Омской области

Названы самые малочисленные и густонаселенные районы.

Источник: Комсомольская правда

Омскстат опубликовал данные о том, сколько людей проживает в районах Омской области и в самом областном центре. Приведены данные на 1 января.

Согласно данным статистики, в целом численность населения как в Омске, так и в районах снизилась.

Так, в предыдущем отчетном периоде в Омске проживало 1 млн 110 тысяч человек. На 1 января нынешнего — 1 млн 104 тысячи. Положительную динамику роста показал лишь один из районов — Азовский. Населения там стало чуть больше — 25, 3 тысячи вместо 25,2.

Самый малочисленный район в Омской области — Большеуковский, там проживает 5838 человек. Далее в рейтинге Седельниковский и Колосовский районы — 8137 и 8763 жителя соответственно.

В «середнячках» (от 18069 до 18767 человек) — Горьковский, Полтавский и Шербакульский районы.

Самым густо населенным районом Омской области оказался Омский. Здесь проживают 100576 человек. На втором месте по численности населения Тарский — 39838 жителей.

демография