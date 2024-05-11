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Штормовой ветер повалил деревья и повредил кровли домов на Среднем Урале

Екатеринбург накрыл штормовой ветер, оставив после себя поваленные деревья и поврежденные кровли.

Источник: МК.RU Екатеринбург

Свердловскую область накрыл штормовой ветер, оставив после себя поваленные деревья и поврежденные кровли.

От сильных порывов ветра в Екатеринбурге пострадало кладбище на Широкой речке. По словам очевидца, оградки и могилы засыпало хвоей, на некоторые из них упали стволы и ветки.

«Ревда, с крыши МКД Лесная, 1 ураганный ветер сорвал часть кровли над 4-м и 5-м подъездами», — цитирует слова местного жителя портал E1.RU.

10 мая МЧС России по Свердловской области выпустило экстренное предупреждение о предстоящем порывистом ветре.

«По данным синоптиков, 11 мая на территории региона ожидаются порывы ветра до 21 метра в секунду», — сказано в сообщении. Граждан призвали соблюдать меры безопасного поведения.