Таганрог принял первое пассажирское судно в новом сезоне

«Утром 11 мая к плавучему причалу пришвартовался теплоход “Волга Стар”. Стоянка судна продлится до 20:00», — поделился градоначальник в своем телеграм-канале.
Он также рассказал, что для гостей, прибывших по воде, подготовлены две обзорные экскурсии. Им представят маршрут «Таганрог — неразгаданный город России» с посещением музея «Градостроительство и быт г. Таганрога». А позже поведут в Литературный музей Чехова и музей «Домик Чехова».
Андрей Фатеев напомнил, что морское пассажирское сообщение в Таганроге было восстановлено в прошлом году. Такое поручение давала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, для того чтобы открыть новые возможности развития туризма.
Как сообщалось ранее, морпорт в навигацию 2023 года принял три пассажирских теплохода, в этом их количество увеличится вдвое.