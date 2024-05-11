Таганрог принял первое пассажирское судно в новом сезоне

Он также рассказал, что для гостей, прибывших по воде, подготовлены две обзорные экскурсии. Им представят маршрут «Таганрог — неразгаданный город России» с посещением музея «Градостроительство и быт г. Таганрога». А позже поведут в Литературный музей Чехова и музей «Домик Чехова».