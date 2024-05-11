Вход на станцию «Звездная» ограничат с 13 мая

При этом в Комитете по транспорту отмечают, что Этот интервал может измениться с учетом фактического пассажиропотока. «При необходимости возможна корректировка интервала времени ограничения вестибюля станции на вход с учётом фактического пассажиропотока. Просим пассажиров заранее планировать маршрут поездок», — заявили в пресс-службе.