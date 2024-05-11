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Вход на станцию «Звездная» ограничат с 13 мая

Это произойдет из-за капитального ремонта эскалатора. Он продлится до 1 июля. Предполагается, что ограничения будут вводить в утренние часы пик — по рабочим дням с 7:45 до 9:00.

При этом в Комитете по транспорту отмечают, что Этот интервал может измениться с учетом фактического пассажиропотока. «При необходимости возможна корректировка интервала времени ограничения вестибюля станции на вход с учётом фактического пассажиропотока. Просим пассажиров заранее планировать маршрут поездок», — заявили в пресс-службе.

Представители ведомства напомнили, что от «Звездной» до соседних станций курсирует наземный транспорт:

До станции «Московская» едут автобусы № № 50, 59, 141, 281.До станции метро «Купчино» едет автобус № 256.До станции «Дунайская» едут автобусы № № 197А, 241.

Напомним, что с 1 июня «Фрунзенская» полностью закрывается на реконструкцию. На время работ в Петербурге усилят движение общественного транспорта. Пассажиропоток в метро направят к станции «Технологический институт».

метро