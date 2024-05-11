Полярное сияние в ночь на 11 мая попало на фото жителей Ростовской области

В ночь на субботу, 11 мая, в нескольких районах Ростовской области жители смогли наблюдать полярное сияние. В это время небо окрасилось в разные цвета — от ярко-розового до бледно-зеленого. Своими фотографиями очевидцы поспешили поделиться в соцсетях.
— Это было так красиво и завораживающе! — поделилась с «КП — Ростов-на-Дону» Асия Митченко, наблюдавшая за полярным сиянием в Новочеркасске.
На фотографиях, сделанных дончанкой, небо над Вознесенским кафедральным собором сияло малиновым свечением.
Напомним, в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН ранее объявили о затяжной магнитной буре. После мощных вспышек на Солнце, индексы магнитного воздействия на Землю достигли экстремального балла — 9 из 9 возможных. Полярное сияние видели даже в Армении и Намибии, а на Северном Кавказе оно было в зените, передает научный журналист «Комсомольской правды» Евгений Арсюхин.