Полярное сияние в ночь на 11 мая попало на фото жителей Ростовской области

Напомним, в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН ранее объявили о затяжной магнитной буре. После мощных вспышек на Солнце, индексы магнитного воздействия на Землю достигли экстремального балла — 9 из 9 возможных. Полярное сияние видели даже в Армении и Намибии, а на Северном Кавказе оно было в зените, передает научный журналист «Комсомольской правды» Евгений Арсюхин.