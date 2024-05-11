Рысь попала в фотоловушку Керженского заповедника

Фотоловушка в Керженском заповеднике запечатлела весеннюю прогулку рыси. Фото и видео опубликовали представители пространства в социальных сетях.
Рысь попала в объектив одной из фотоловушек, приобретенных в рамках нацпроекта «Экология», еще в начале мая.
«В бесснежный период года для передвижения по территории заповедника эти хищники активно пользуются лесными дорогами. Гуляет рысь чаще всего по одному маршруту», — рассказали в Керженском заповеднике.
Ранее мы сообщали, что двухлетний олень Прохор переехал в Керженский заповедник.