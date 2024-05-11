В МЧС назвали масштабы паводка на севере Омской области

По данным регионального МЧС, в результате подъема уровня воды в реках Ишим, Иртыш затоплены 317 жилых домов и 467 приусадебных участков. Ограничено движение на 5 участках автомобильных дорог, отрезанными остаются 19 населенных пунктов. Проезд в данные населенные пункты осуществляется при помощи техники высокой проходимости. В поселениях имеется запас продуктов питания и медикаментов.
«Сотрудниками МЧС России, совместно с Правительством Омской области и аварийно-спасательной службой Омской области эвакуирован 401 человек, из них 120 детей. В двух пунктах временного размещения находятся 86 человек, в том числе 13 детей и 6 малоподвижных граждан», — уточнили в ведомстве.
По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды в реке Иртыш составляет 869 сантиметров, в реке Ишим у села Орехово 1633 сантиметра. В ближайшие дни прогнозируется дальнейший подъем уровня воды.
«В населенном пункте Ашеваны оказались подтоплены 125 жилых домов и 130 приусадебных участков. Оперативными службами из затопленного селения были эвакуированы 94 человека, из них 34 ребенка. На данный момент 27 человек продолжают находиться в деревне Ашеваны. В деревне Эбаргуль подтоплен 1 жилой дом и 20 приусадебных участков. Сотрудники МЧС России совместно с заинтересованными организациями эвакуировали 4 человека, в том числе одного ребенка», — заявили в региональном МЧС.
Заявлено, что заблаговременно были определены зоны затопления, в качестве превентивных мероприятий было принято решение о создании защитных насыпей, в строительстве которых использовалась тяжёлая техника, привлекались сотрудники МЧС России, волонтеры и работники аварийно-спасательной службы Омской области.
В ведомстве отмечают, на данный момент оставшимся жителям затопленных сел оказывается адресная помощь. Спасатели помогают эвакуировать вещи, поднять мебель, а в случае необходимости перевезти граждан в незатапливаемые места.
Сотрудники МЧС России продолжают работы в зоне затопления.