В МЧС назвали масштабы паводка на севере Омской области

«В населенном пункте Ашеваны оказались подтоплены 125 жилых домов и 130 приусадебных участков. Оперативными службами из затопленного селения были эвакуированы 94 человека, из них 34 ребенка. На данный момент 27 человек продолжают находиться в деревне Ашеваны. В деревне Эбаргуль подтоплен 1 жилой дом и 20 приусадебных участков. Сотрудники МЧС России совместно с заинтересованными организациями эвакуировали 4 человека, в том числе одного ребенка», — заявили в региональном МЧС.