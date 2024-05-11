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МЧС предупреждает волгоградцев о ночных заморозках до −5 градусов

Погода снова преподнесет жителям региона неприятный сюрприз. В ближайшие дни ожидаются заморозки.

Источник: Волгоградская правда

Как сообщили в региональном управлении МЧС России, согласно данным Волгоградского ЦГМС, ночью и утром 12 мая в северных районах области ожидаются заморозки как в воздухе, так и на поверхности почвы местами до −5 градусов.

Также подмораживать будет в утренние и ночные часы 13 и 14 мая.

Особенно неприятной эта новость может стать для огородников. Многие волгоградцы уже высадили рассаду в открытый грунт. Попробовать спасти урожай можно, накрыв молодые ростки пленкой.

Кроме того, в связи с понижением температуры спасатели напоминают гражданам о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации печного, газового отопления и электроприборов.

МЧС