МЧС предупреждает волгоградцев о ночных заморозках до −5 градусов

Как сообщили в региональном управлении МЧС России, согласно данным Волгоградского ЦГМС, ночью и утром 12 мая в северных районах области ожидаются заморозки как в воздухе, так и на поверхности почвы местами до −5 градусов.
Также подмораживать будет в утренние и ночные часы 13 и 14 мая.
Особенно неприятной эта новость может стать для огородников. Многие волгоградцы уже высадили рассаду в открытый грунт. Попробовать спасти урожай можно, накрыв молодые ростки пленкой.
Кроме того, в связи с понижением температуры спасатели напоминают гражданам о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации печного, газового отопления и электроприборов.