В планетарии назвали дату, когда можно будет снова увидеть полярное сияние в Омске

В Омском планетарии предупредили о сильных геомагнитных бурях, которые приведут к полярному сиянию. Напомним, прошедшей ночью это природное явление можно было наблюдать на широтах Северного полушария до 40 градусов. В зону наблюдения попала и Омская область.
По прогнозам астрономов, вероятность появления полярного сияния также высока и в ночь с 11 на 12 мая. Наблюдать за небом омичи смогут после наступления темноты. Вчера сияние можно было заметить даже в черте города.
Единственное условие для наблюдений — безоблачное небо. Согласно долгосрочным прогнозам по геомагнитным бурям, шторм на Солнце может повториться летом. По данным той же Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований, сильная магнитная буря ожидается в начале июня.