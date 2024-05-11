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В планетарии назвали дату, когда можно будет снова увидеть полярное сияние в Омске

Наблюдение будет возможно в период сильных магнитных бурь.

Сейчас в Ричмонде: +11° 4 м/с 82% 754 мм рт. ст. +14°
Источник: Om1.ru

В Омском планетарии предупредили о сильных геомагнитных бурях, которые приведут к полярному сиянию. Напомним, прошедшей ночью это природное явление можно было наблюдать на широтах Северного полушария до 40 градусов. В зону наблюдения попала и Омская область.

По прогнозам астрономов, вероятность появления полярного сияния также высока и в ночь с 11 на 12 мая. Наблюдать за небом омичи смогут после наступления темноты. Вчера сияние можно было заметить даже в черте города.

Единственное условие для наблюдений — безоблачное небо. Согласно долгосрочным прогнозам по геомагнитным бурям, шторм на Солнце может повториться летом. По данным той же Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований, сильная магнитная буря ожидается в начале июня.