В начале мая в Воронежской области ночная температура опускалась до 7 градусов мороза

Воронежские аграрии продолжают подсчитывать ущерб от заморозков, которые прошли по регионам России в ночь с 3 на 4 мая и с 4 на 5 мая 2024. В эти периоды местами по области температура упала до −7! В правительстве региона заявили, что мороз уничтожил или повредил более 265 тысяч гектаров озимых и яровых культур на полях. Пострадали пшеница, кукуруза, подсолнечник.
БЕДСТВУЮТ БОЛЬШИЕ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ И ДАЧНИКИ.
Подсчитав потери, 8 мая в регионе ввели режим ЧС. Это позволит оперативно выделить деньги на помощь сельхозпредприятиям, чтобы те смогли восстановить побитые холодом посевы и покрыть понесенные убытки.
Не легче пришлось и частным садоводам и огородникам. Получив штормовое предупреждение о надвигающихся морозах, владельцы участков бросили все дела и отправились на дачи, пытались защитить уже высаженные в открытый грунт помидоры, огурцы и баклажаны, а также цветущие клубнику и яблоню. В ход пошли все современные и «дедовские» средства — укрытие растений специальными текстильными материалами, обильный полив грядок под ночь, ночное дождевание и окуривание участков дымом. Но и это помогло не всем.
ОСТАЛИСЬ БЕЗ ЯБЛОК, АБРИКОСОВ, ЧЕРЕШНИ И КЛУБНИКИ.
На следующий день дачники с горечью сообщали в тематических чатах о том, какие потери понесли всего за несколько часов экстремального падения температуры. Многие лишились урожая яблок, вишни, черешни и абрикосов. Цветы и завязи почернели и осыпались. Погибли клубника и картошка. Там, где термометр зашкаливало за −5, не помогли ни полив, ни окуривание, ни даже укрывные материалы.
Больше всех пострадали теплолюбивые растения, которые с успехом раньше выращивались в наших широтах и давали хорошие урожаи — персики, грецкий орех, шелковица.
Причем, мороз опускался местами — даже в пределах одного участка повреждал одни растения и не трогал другие.
Специалисты уже сейчас прогнозируют предстоящий рост цен на ягоды и фрукты в Воронеже. А овощи дачники надеются высадить снова, пока еще позволяет время.