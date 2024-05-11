В начале мая в Воронежской области ночная температура опускалась до 7 градусов мороза

Не легче пришлось и частным садоводам и огородникам. Получив штормовое предупреждение о надвигающихся морозах, владельцы участков бросили все дела и отправились на дачи, пытались защитить уже высаженные в открытый грунт помидоры, огурцы и баклажаны, а также цветущие клубнику и яблоню. В ход пошли все современные и «дедовские» средства — укрытие растений специальными текстильными материалами, обильный полив грядок под ночь, ночное дождевание и окуривание участков дымом. Но и это помогло не всем.