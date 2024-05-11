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В Кузбассе на 10-летнего мальчика упали футбольные ворота

Ребёнок из Прокопьевска травмирован при падении незакреплённых футбольных ворот.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования 10-летнего мальчика в Прокопьевске при падении незакреплённых футбольных ворот. Причём, это реакция главы ведомства на обращение о бездействии ответственных лиц, об этом пишет телеграм-канал «Инцидент Кузбасс».

«До настоящего времени мер к фиксации спортивного оборудования не принято, виновные лица к ответственности не привлечены», — сообщает пресс-служба СК России.

Известно, где конкретно произошло ЧП.

«В информационный центр СК России поступило обращение по вопросу травмирования десятилетнего мальчика в результате падения на него незакрепленных футбольных ворот на территории спортивно-развлекательного центра “Солнечный” в Прокопьевске», — отметили в ведомстве.

Кузбасскими следователями проводится проверка.