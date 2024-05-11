В Кузбассе на 10-летнего мальчика упали футбольные ворота

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования 10-летнего мальчика в Прокопьевске при падении незакреплённых футбольных ворот. Причём, это реакция главы ведомства на обращение о бездействии ответственных лиц, об этом пишет телеграм-канал «Инцидент Кузбасс».