В Кузбассе на 10-летнего мальчика упали футбольные ворота

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования 10-летнего мальчика в Прокопьевске при падении незакреплённых футбольных ворот. Причём, это реакция главы ведомства на обращение о бездействии ответственных лиц, об этом пишет телеграм-канал «Инцидент Кузбасс».
«До настоящего времени мер к фиксации спортивного оборудования не принято, виновные лица к ответственности не привлечены», — сообщает пресс-служба СК России.
Известно, где конкретно произошло ЧП.
«В информационный центр СК России поступило обращение по вопросу травмирования десятилетнего мальчика в результате падения на него незакрепленных футбольных ворот на территории спортивно-развлекательного центра “Солнечный” в Прокопьевске», — отметили в ведомстве.
Кузбасскими следователями проводится проверка.