Глава Самарской области прокомментировал матч «Крылья Советов» — «Ахмат»

Глава Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал игру «Крылья Советов» — «Ахмат». По итогам матча самарская команда уступила со счетом 0:2.
— Не сомневаюсь, что в команде будет предметный разбор этого матча, — отметил Дмитрий Азаров. — Считаю, что надо сделать выводы из поражения от «Ахмата» и готовиться к двум оставшимся матчам чемпионата. «Крыльям» есть что доказывать, есть ради чего набирать очки, чтобы стремиться к более высоким местам, радовать своих болельщиков. Именно такие задачи ставятся перед командой. Верим в «Крылья»! — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Также губернатор отметил, что команде, очевидно, не хватило эмоций, из-за этого игра не получилась. После матча «Крылья» занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ. Совсем скоро самарская команда встретится с «Динамо» и «Нижним Новгородом».