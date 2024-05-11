Глава Самарской области прокомментировал матч «Крылья Советов» — «Ахмат»

— Не сомневаюсь, что в команде будет предметный разбор этого матча, — отметил Дмитрий Азаров. — Считаю, что надо сделать выводы из поражения от «Ахмата» и готовиться к двум оставшимся матчам чемпионата. «Крыльям» есть что доказывать, есть ради чего набирать очки, чтобы стремиться к более высоким местам, радовать своих болельщиков. Именно такие задачи ставятся перед командой. Верим в «Крылья»! — подчеркнул Дмитрий Азаров.