Мошенники создали аккаунт от имени главы района Башкирии и просят деньги

— Злоумышленники в профиле могут указывать мои данные, — написала Рита Самигуллина. — Обращаются к вам по имени и отчеству. Пытаются вызвать этим доверие. Предупреждают о звонке из контролирующей инстанции, о котором никому нельзя говорить. Звонят и пишут с неизвестного номера. Аферисты требуют конфиденциальную информацию, просят и вынуждают совершать финансовые операции в пользу мошенников.