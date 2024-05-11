Мошенники создали аккаунт от имени главы района Башкирии и просят деньги

Об этом в соцсетях рассказала сама руководитель муниципалитета.
— Злоумышленники в профиле могут указывать мои данные, — написала Рита Самигуллина. — Обращаются к вам по имени и отчеству. Пытаются вызвать этим доверие. Предупреждают о звонке из контролирующей инстанции, о котором никому нельзя говорить. Звонят и пишут с неизвестного номера. Аферисты требуют конфиденциальную информацию, просят и вынуждают совершать финансовые операции в пользу мошенников.
Чиновница призвала не доверять звонкам и сообщениям с незнакомых номеров, не совершать действий, о которых просят.
Ранее мошенники действовали от имени руководителя администрации главы Башкирии Максима Забелина, мэра Уфы Ратмира Мавлиева, министра труда Ленары Ивановой и других.