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Пыльные бури и штормовой ветер накроют Иркутскую область 12 мая

В Иркутск 12 мая придет штормовой ветер с порывами до 23 м/с.

Сейчас в Ричмонде: +11° 4 м/с 82% 754 мм рт. ст. +14°
Источник: Комсомольская правда

И снова непогода собирается обрушиться на Приангарье. 12 мая порадует столицу региона солнцем и теплом, но правда не долго. По прогнозам метеорологов Иркутск ждут дожди, местами грозы и сильный северо-западный ветер до 23 м/с. А также пыльные бури. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.

— Ночью в столице региона температура будет +5,+10. В некоторых районах столбик термометра опустится до 0, — 5 градусов. А вот день обещает быть жарким +14,+19, в южных районах до + 24, — поделились метеорологи.

По области ветер тоже не хочет отступать 18−23 м/с, а сопровождать шторм будут пылевые бури, грозы и дожди. На Байкале 12 мая не жарко — всего + 14 днем, за то ночь обещает быть без осадков.

Также в Иркутской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов. По подъему воды в реках региона ситуация стабильная, за исключением Непы в районе села Токма. Там уровень превысил допустимую отметку.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Катангский район вылетел вертолет МЧС, чтобы доставить воду и продукты жителям подтопленного села Токма.