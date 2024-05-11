Пыльные бури и штормовой ветер накроют Иркутскую область 12 мая

И снова непогода собирается обрушиться на Приангарье. 12 мая порадует столицу региона солнцем и теплом, но правда не долго. По прогнозам метеорологов Иркутск ждут дожди, местами грозы и сильный северо-западный ветер до 23 м/с. А также пыльные бури. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.
— Ночью в столице региона температура будет +5,+10. В некоторых районах столбик термометра опустится до 0, — 5 градусов. А вот день обещает быть жарким +14,+19, в южных районах до + 24, — поделились метеорологи.
По области ветер тоже не хочет отступать 18−23 м/с, а сопровождать шторм будут пылевые бури, грозы и дожди. На Байкале 12 мая не жарко — всего + 14 днем, за то ночь обещает быть без осадков.
Также в Иркутской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов. По подъему воды в реках региона ситуация стабильная, за исключением Непы в районе села Токма. Там уровень превысил допустимую отметку.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Катангский район вылетел вертолет МЧС, чтобы доставить воду и продукты жителям подтопленного села Токма.