Пыльные бури и штормовой ветер накроют Иркутскую область 12 мая

И снова непогода собирается обрушиться на Приангарье. 12 мая порадует столицу региона солнцем и теплом, но правда не долго. По прогнозам метеорологов Иркутск ждут дожди, местами грозы и сильный северо-западный ветер до 23 м/с. А также пыльные бури. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.