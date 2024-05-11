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Уфимская ГИБДД объявила массовые рейды

В Уфе начались массовые рейды среди водителей.

Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Массовые проверки будут направлены на предупреждение нарушений в сфере безопасности дорожного движения. Особое внимание дорожная полиция уделит пресечению управления транспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения и перевозящим детей с нарушением требований законодательства.

ГИБДД призывает быть внимательными и взаимовежливыми. В ведомстве подчеркнули, что своевременное снижение скорости, вождение в трезвом виде, использование ремня безопасности способны сохранить жизни участников дорожного движения.