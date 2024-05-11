В нацпарке Сочи в первый и последний раз цветет американская агава

В Сочинском национальном парке начала цвести агава американская. Цветы и плоды на ней появляются лишь один раз, затем растение погибает.
«Это монокарпическое растение, то есть цветет и плодоносит лишь однажды. Агава цветет раз в 15−20 лет, а после цветения гибнет», — рассказали в пресс-службе нацпарка Сочи.
Цветонос вытягивается в высоту до восьми метров, а его толщина достигает 20 сантиметров. Цветет растение желтыми цветами, а продлится редчайшее зрелище, по сообщению сотрудников парка, все лето.
Посмотреть на цветение агавы американской можно в Мексиканском отделе Дендрария Сочи.
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