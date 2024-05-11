На Омскую область надвигается гроза и штормовой ветер

В Омске объявили штормовое предупреждение. По информации метеорологов, непогода будет бушевать в регионе с 12 по 14 мая. Ожидается кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах будет дуть сильный порывистый ветер с силой до 22 метров в секунду.
Из-за непогоды возможно увеличение техногенных пожаров в частном секторе, аварии на коммунальных и энергетических сетях, повреждения или обрывы линий связи и электропередач, а также нарушением транспортного движения.
В городской администрации предупреждают, в случае возникновения различных аварий или ЧС, вызванных погодой, необходимо звонить в МЧС по телефонам: 01,