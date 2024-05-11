На Омскую область надвигается гроза и штормовой ветер

В Омске объявили штормовое предупреждение. По информации метеорологов, непогода будет бушевать в регионе с 12 по 14 мая. Ожидается кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах будет дуть сильный порывистый ветер с силой до 22 метров в секунду.