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На Омскую область надвигается гроза и штормовой ветер

О непогоде предупредили в городской администрации.

Сейчас в Ричмонде: +11° 4 м/с 82% 754 мм рт. ст. +14°
Источник: Om1.ru

В Омске объявили штормовое предупреждение. По информации метеорологов, непогода будет бушевать в регионе с 12 по 14 мая. Ожидается кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах будет дуть сильный порывистый ветер с силой до 22 метров в секунду.

Из-за непогоды возможно увеличение техногенных пожаров в частном секторе, аварии на коммунальных и энергетических сетях, повреждения или обрывы линий связи и электропередач, а также нарушением транспортного движения.

В городской администрации предупреждают, в случае возникновения различных аварий или ЧС, вызванных погодой, необходимо звонить в МЧС по телефонам: 01, 8 (3812) 25−83−26, 8 (3812) 44−91−00, 101. Также можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону: 78−78−78.