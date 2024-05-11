В Тольятти возобновили отопительный сезон

В субботу, 11 мая в Тольятти решили возобновить отопительный сезон.



«В связи с похолоданием мы совместно с руководством единой теплоснабжающей организации ПАО “Т Плюс” приняли решение о возобновлении в нашем городе отопительного сезона. Уже сегодня, 11 мая, тепло начнёт поступать на жилой фонд и социальные объекты,» — сообщает на своей странице в социальной сети глава города Николай Ренц.



По его словам, в Автозаводском районе пуск тепла уже начался. В двух других районах -в Центральном и Комсомольском — к работам по поступлению тепла в дома приступят в ближайшее время.