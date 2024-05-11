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У Крымского моста начала расти очередь

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости Крым. Днем в субботу перед Крымским мостом начал скапливаться очередь из автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«В очереди со стороны Керчи находится 85 транспортных средств», — сказано в сообщении.

При этом со стороны Тамани очередей перед досмотровыми пунктами нет — проезд свободен.

Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути — семь часов.

По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.

Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.