Женщин и детей, подвергшихся насилию, будут помещать в больницы

В течение 24 часов после выявления инцидента или риска его возникновения будут предприниматься следующие шаги:
- С лицом, совершившим домогательства или насилие, будет проводиться беседа в присутствии женской активистки и участкового инспектора по профилактике;
- Инспектор по профилактике будет выдавать охранный ордер для защиты пострадавших на месте;
- Женщины и их несовершеннолетние дети, ставшие жертвами насилия, будут помещаться в отделения неотложной помощи центральных районных или городских больниц;
- Оформленные охранные ордера и информация о пострадавших будут передаваться в центры «Инсон» через информационную систему «Единая национальная социальная защита».
Кроме того, по номеру телефона «102» дежурного отдела органов внутренних дел будут регистрироваться все случаи преследований и насилия.
С 1 июня будет введен порядок предоставления социальных, психологических и юридических услуг женщинам, пострадавшим или рискующим стать жертвами угнетения и насилия, без необходимости предъявления охранного ордера.
Эти меры были утверждены постановлением президента от 10 мая 2024 года.