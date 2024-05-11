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Женщин и детей, подвергшихся насилию, будут помещать в больницы

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. С 1 июня в Узбекистане вступит в силу новая процедура реагирования на случаи преследования и насилия в отношении женщин и детей, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

В течение 24 часов после выявления инцидента или риска его возникновения будут предприниматься следующие шаги:

  • С лицом, совершившим домогательства или насилие, будет проводиться беседа в присутствии женской активистки и участкового инспектора по профилактике;
  • Инспектор по профилактике будет выдавать охранный ордер для защиты пострадавших на месте;
  • Женщины и их несовершеннолетние дети, ставшие жертвами насилия, будут помещаться в отделения неотложной помощи центральных районных или городских больниц;
  • Оформленные охранные ордера и информация о пострадавших будут передаваться в центры «Инсон» через информационную систему «Единая национальная социальная защита».

Кроме того, по номеру телефона «102» дежурного отдела органов внутренних дел будут регистрироваться все случаи преследований и насилия.

С 1 июня будет введен порядок предоставления социальных, психологических и юридических услуг женщинам, пострадавшим или рискующим стать жертвами угнетения и насилия, без необходимости предъявления охранного ордера.

Эти меры были утверждены постановлением президента от 10 мая 2024 года.

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