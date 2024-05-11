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За час очередь у Крымского моста выросла почти в три раза

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости Крым. Почти в три раза выросла очередь перед досмотровыми пунктами у Крымского моста за час. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

В 13:00 проезда со стороны Керчи ждали 85 машин. Со стороны Тамани очередей не было.

«К 14:00 в очереди со стороны Керчи находится 240 транспортных средств. Время ожидания около часа», — уточняется в сообщении.

Проезд со стороны Краснодарского края остается свободным.

Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути — семь часов.

По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.

Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.