За час очередь у Крымского моста выросла почти в три раза

В 13:00 проезда со стороны Керчи ждали 85 машин. Со стороны Тамани очередей не было.
«К 14:00 в очереди со стороны Керчи находится 240 транспортных средств. Время ожидания около часа», — уточняется в сообщении.
Проезд со стороны Краснодарского края остается свободным.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути — семь часов.
По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.
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