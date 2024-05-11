Масштабную уборку провели на берегу реки Есиль

Мы принимаем участие в республиканской экоакции «Таза Қазақстан». Эта неделя акции под названием «Мөлдір бұлақ». В рамках субботника проводятся работы по очистке от мусора окрестности реки Есиль. В экоакции принимают активное участие жители города, экоактивисты, сотрудники подрядных и коммунальных организаций. Мероприятие проводится для содержания нашего города в чистоте и порядке, — сказал Нұрберген Нұрмұхамбет, главный специалист аппарата акима района Алматы.