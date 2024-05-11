Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Масштабную уборку провели на берегу реки Есиль

В Астане продолжается экологическая акция «Таза Қазақстан. Астана — образец чистоты и порядка». В ней приняли активное участие студенты, экоактивисты, волонтеры, работники предприятий и госорганов.

Источник: Пресс-служба акимата Астаны

Участники эко-акции, взяв в руки лопаты, грабли и мешки, шли вдоль берега, собирая мусор: бутылки, окурки, пакеты и другой мусор, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

С берега реки Есиль вывезено свыше 300 тонн мусора, это более 80 рейсов большегрузов.

Мы принимаем участие в республиканской экоакции «Таза Қазақстан». Эта неделя акции под названием «Мөлдір бұлақ». В рамках субботника проводятся работы по очистке от мусора окрестности реки Есиль. В экоакции принимают активное участие жители города, экоактивисты, сотрудники подрядных и коммунальных организаций. Мероприятие проводится для содержания нашего города в чистоте и порядке, — сказал Нұрберген Нұрмұхамбет, главный специалист аппарата акима района Алматы.

Напомним, что в рамках недели «Мөлдір бұлақ» проводятся работы по очистке от мусора окрестностей рек и озер, берегов водных каналов города.

Напомним, в рамках масштабной экоакции ведутся работы по санитарной очистке города, ливневой и арычной канализации, уборке улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов.

Также ведутся работы по содержанию и посадке зеленых насаждений, уборке территорий, прилегающих к торговым объектам, установке газонов и цветников, ликвидации несанкционированных свалок и др.

экология