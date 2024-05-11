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Ливни, гроза, град и усиление ветра до 25 метров в секунду. На Кубани объявлено штормовое предупреждение

В Краснодарском крае ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром.

Сейчас в Ричмонде: +16° 2 м/с 51% 754 мм рт. ст. +18°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Краснодарском крае с 11 мая. На регион обрушится целый комплекс неблагоприятных метеорологических явлений.

Сильный дождь, ливни с грозами, град и шквалистый ветер ожидаются на Кубани 11, 12 и 13 мая.

«Вечером и до конца суток 11 мая 2024 года, а также в течение суток 12 мая 2024 года местами в крае, ночью и утром 13 мая 2024 года в южной половине края ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20−25 метров в секунду», — сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В связи с этим в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение.

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю рекомендует внимательно следить за окружающей обстановкой и прислушиваться к рекомендациям ведомства. Необходимо обращать внимание на SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, следить за сообщениями по местным теле- и радиостанциям.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить с мобильного по номеру 112.

Параллельно с этим до Земли дошел геомагнитный шторм. Его уровень составляет G5, что является максимальным показателем. При таких бурях зачастую возникают масштабные проблемы с электросетью, а также серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.

Минувшей ночью жители Кубани увидели полярное сияние в небе над регионом. Оно возникло именно из-за магнитной бури.