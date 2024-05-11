Ливни, гроза, град и усиление ветра до 25 метров в секунду. На Кубани объявлено штормовое предупреждение

«Вечером и до конца суток 11 мая 2024 года, а также в течение суток 12 мая 2024 года местами в крае, ночью и утром 13 мая 2024 года в южной половине края ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20−25 метров в секунду», — сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.