Ливни, гроза, град и усиление ветра до 25 метров в секунду. На Кубани объявлено штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Краснодарском крае с 11 мая. На регион обрушится целый комплекс неблагоприятных метеорологических явлений.
Сильный дождь, ливни с грозами, град и шквалистый ветер ожидаются на Кубани 11, 12 и 13 мая.
«Вечером и до конца суток 11 мая 2024 года, а также в течение суток 12 мая 2024 года местами в крае, ночью и утром 13 мая 2024 года в южной половине края ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20−25 метров в секунду», — сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В связи с этим в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение.
Главное управление МЧС по Краснодарскому краю рекомендует внимательно следить за окружающей обстановкой и прислушиваться к рекомендациям ведомства. Необходимо обращать внимание на SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, следить за сообщениями по местным теле- и радиостанциям.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить с мобильного по номеру 112.
Параллельно с этим до Земли дошел геомагнитный шторм. Его уровень составляет G5, что является максимальным показателем. При таких бурях зачастую возникают масштабные проблемы с электросетью, а также серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.
Минувшей ночью жители Кубани увидели полярное сияние в небе над регионом. Оно возникло именно из-за магнитной бури.