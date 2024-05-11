В Уфе внезапно свернули поиски 13-летней школьницы

Девочку начали разыскивать вчера — 10 мая. Она ушла из дома и долго не возвращалась обратно. К счастью, прошло всего пара часов после объявления несовершеннолетней пропавшей, и волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.