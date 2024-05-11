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В Уфе внезапно свернули поиски 13-летней школьницы

В Уфе завершились поиски 13-летней девочки.

Источник: БашРегионСпас

Сегодня днем, 11 мая, в Уфе завершились поиски 13-летней школьницы. Об этом рассказали активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Девочку начали разыскивать вчера — 10 мая. Она ушла из дома и долго не возвращалась обратно. К счастью, прошло всего пара часов после объявления несовершеннолетней пропавшей, и волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.

— Найдена, жива! — коротко сообщили добровольцы.

Где все это время находилась девочка и почему долго не возвращалась — не уточняется.