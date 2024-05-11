Казанский марафон, день первый: по Казани пробежали 18 тысяч человек.

На дистанцию в 3 километра решились около 11 тысяч человек. 10 километров пробежали около 7 тысяч. С результатом 30:34 и 34:24 победили Андрей Сущеня (тренер петербургского клуба по бегу) и Ульяна Андреева (чемпионка России по кроссу в смешанной эстафете). Стартовав в районе Центрального стадиона, спортсмены добежали до улицы Чистопольской, а потом по Булаку и ул. Марселя Салимжанова до пересечения с Хади Такташа.