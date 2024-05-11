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В Нижнем Тагиле объявили штормовое предупреждение

Порывы ветра в городе 12 мая будут достигать 18 метров в секунду.

Сейчас в Ричмонде: +16° 2 м/с 51% 754 мм рт. ст. +18°
Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле на 12 мая 2024 года объявили штормовое предупреждение из-за ураганного ветра, порывы которого будут достигать 18 метров в секунду. Также ночью в уральском городе ожидаются заморозки до −3 градусов. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

На территории города и нескольких территориях Свердловской области в воскресенье ожидаются мокрый снег, дождь, ураганный ветер, а также заморозки до — 5 градусов и гололедица на трассах.

При этом на Среднем Урале пока запрещено разводить костры и пользоваться открытым огнем из-за пожароопасного сезона, объявленного в первой половине апреля.

Отметим, что утром, 11 мая, сотрудники Уралуправтодора обратились к автомобилистам Свердловской области с просьбой отложить поездки по трассам в ближайшие дни. Особенно на летней резине.