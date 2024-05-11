В Нижнем Тагиле объявили штормовое предупреждение

В Нижнем Тагиле на 12 мая 2024 года объявили штормовое предупреждение из-за ураганного ветра, порывы которого будут достигать 18 метров в секунду. Также ночью в уральском городе ожидаются заморозки до −3 градусов. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.
На территории города и нескольких территориях Свердловской области в воскресенье ожидаются мокрый снег, дождь, ураганный ветер, а также заморозки до — 5 градусов и гололедица на трассах.
При этом на Среднем Урале пока запрещено разводить костры и пользоваться открытым огнем из-за пожароопасного сезона, объявленного в первой половине апреля.
Отметим, что утром, 11 мая, сотрудники Уралуправтодора обратились к автомобилистам Свердловской области с просьбой отложить поездки по трассам в ближайшие дни. Особенно на летней резине.