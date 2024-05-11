Певца из Нидерландов отстранили от финала «Евровидения»

Billboard сообщает, что на пресс-конференции после второго полуфинала между Кляйном и израильской певицей Эден Голан «возник напряженный момент». Голан спросили, не представляет ли ее присутствие на конкурсе угрозу безопасности. Ведущий сказал, что она может не отвечать, а Кляйн выкрикнул: «Почему нет?» Голан ответила, что EBU стремится к созданию безопасной и инклюзивной среды для всех. Представители СМИ отреагировали аплодисментами на ее слова, пишет Billboard.