«Ни одного живого яблока нет»: в Крыму от заморозков пострадали сады

Яблони в Белогорском районе
«Мы не пострадали, потому что у нас в Нижнегорском районе пока не было заморозков. Но мы на всякий случай обрабатывали наши сады специальным биостимулирующим препаратом и полезными аминокислотами, то есть делали такой антистресс для дерева. Но вот у моих товарищей в Белогорском районе всю ночь было −5, у них ни одного живого яблока нет. Просто уничтожено все», — рассказал главный агроном АО «Победа» Руслан Лановой.
Специальные биостимулирующие препараты помогают растению создать более разветвленную корневую систему, увеличивают размер листа и повышают устойчивость к болезням и низким температурам. Однако это спасает при температуре около 0 градусов, при длительных устойчивых заморозках такая обработка тоже не поможет.
Эфиромасличные выстояли, а персики нет
Заморозки могут повлиять на распускаемость бутонов розы, и как следствие — на объемы сбора эфирного масла. Однако по внешнему виду эфиромасличных растений нельзя определить, насколько они пострадали, это станет понятно только летом по урожаю, рассказал владелец агрофирмы Алексей Витальевич Мишин.
«У нас в Бахчисарайском районе таких заморозков, чтобы прям ой-ой-ой, пока не было. Но посмотрим по урожаю, по эфиромасличным это не так заметно. Вот персики от мороза сразу сбрасывают плоды, там явно видно. Рядом с нами участок персиков, там пятнами какие-то участки пострадали, процентов на 80% пока держатся, что дальше будет? Не знаем», — говорит он.
Заморозки происходят локально, уточнил Мишин. Даже в пределах одного поля где-то может из-за рельефа подморозить, а в другом месте на том же поле все «будет спокойно».
Ситуация с овощами
Фермеры пока массово не приступили к посеву ранних овощей открытого грунта, успокоил глава крестьянского фермерского хозяйства Евгений Щекотилов. На своих полях сеять овощи он начнет не раньше, чем через неделю.
«У нас пока происшествий никаких не было. Мы сеем кориандр, лен, чечевицу — они хорошо выстояли. От заморозков больше всего страдают фруктовые сады, овощи. Но мы овощи в открытый грунт будем сеять только 20 мая, когда угрозы заморозков уже не будет», — объяснил фермер.
При этом, по его словам, на огородах у людей подмерзла ботва раннего картофеля, но это вряд ли окажет большое влияние на урожай.
Заморозки до двух градусов мороза наблюдались в Крыму 6 мая, сообщал гидрометеоцентр. Наиболее интенсивные заморозки на поверхности почвы — от 0 до 4 градусов мороза — наблюдались в Белогорском, Нижнегорском, Кировском, Бахчисарайском и Красногвардейском районах полуострова.
12 и 13 мая в степи и предгорье Крыма вновь ожидается понижение температур ниже нуля.