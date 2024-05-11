«Ни одного живого яблока нет»: в Крыму от заморозков пострадали сады

«Мы не пострадали, потому что у нас в Нижнегорском районе пока не было заморозков. Но мы на всякий случай обрабатывали наши сады специальным биостимулирующим препаратом и полезными аминокислотами, то есть делали такой антистресс для дерева. Но вот у моих товарищей в Белогорском районе всю ночь было −5, у них ни одного живого яблока нет. Просто уничтожено все», — рассказал главный агроном АО «Победа» Руслан Лановой.