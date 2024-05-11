В Алматы тысячи объектов уличной инфраструктуры приведены в порядок

Кроме того, произведен текущий ремонт дорог на площади более 41 000 кв. метров асфальтобетонного покрытия на магистральных и районных улицах, таких как Достык, Байтурсынова, Гагарина, Райымбека, Сатпаева, Бухар Жырау, Тимирязева, Рыскулова, Момышулы и других.