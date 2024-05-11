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В Алматы тысячи объектов уличной инфраструктуры приведены в порядок

В рамках республиканской экоакции «Таза Қазақстан» и городской кампании «Алматы — наш общий дом» в мегаполисе проведена большая работа по приведению в порядок уличной инфраструктуры, передает DKNews.kz.

Источник: Акимат Алматы

Так, с начала кампании произведена мойка ограждений транспортных развязок и мостов, всех 1765 остановочных комплексов, очистка 134 подземных и надземных пешеходных переходов.

В городе помыто и покрашено порядка 10 тысяч дорожных знаков со стойками, более 470 светофорных объектов, включая арки, консоли, шкафы и опоры.

Аналогичной работой были охвачены порядка 15 тысяч скамеек, 25 тысяч урн, произведена дезинфекция и мойка 1 485 контейнерных площадок. Совместно с локальными сообществами проведена уборка на 5 567 дворовой территории.

Кроме того, произведен текущий ремонт дорог на площади более 41 000 кв. метров асфальтобетонного покрытия на магистральных и районных улицах, таких как Достык, Байтурсынова, Гагарина, Райымбека, Сатпаева, Бухар Жырау, Тимирязева, Рыскулова, Момышулы и других.

Вся информация о кампании «Алматы — наш общий дом» размещена на сайте аlmaty.kz, в социальных сетях акимата Алматы.

экология