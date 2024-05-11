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В очереди на Крымский мост со стороны Керчи стоят 300 автомобилей

Время ожидания проезда составляет один час.

Источник: Комсомольская правда

Очередь из автомобилей, ожидающих проезда на Крымский мост со стороны Керчи увеличилась до 300 машин. Об этом сообщает Telegram-канал с оперативной информацией о ситуации на транспортном переходе.

— В очереди со стороны Керчи находится 300 транспортных средств. Время ожидания около часа, — говорится в сообщении.

При этом со стороны Тамани ожидает проезда возле досмотровых пунктов 57 автомобилей.

Напомним, в преддверии майских праздников 28 апреля со стороны Кубани была зафиксирована пробка из 500 машин.