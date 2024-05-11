Казахстанец нарушил ПДД на 6,6 миллиона

«Указанное авто было задержано на пересечении проспекта Абая и улицы Утеген батыра. Сумма задолженности по штрафам составила 6 миллионов 696 тысяч тенге. В основном это нарушения скоростного режима, выезд на автобусную полосу и нарушения правил разметки. Транспортное средство водворено на специализированную штрафную стоянку», — сообщили в департаменте полиции Алматы.