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Казахстанец нарушил ПДД на 6,6 миллиона

В Алматы задержали водителя автомобиля, который нарушил правила дорожного движения 189 раз, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские задержали водителя автомобиля Zeekr с подложными государственными номерными знаками. Выяснилось, что сумма штрафов за нарушение ПДД составляет 6,6 миллиона тенге.

«Указанное авто было задержано на пересечении проспекта Абая и улицы Утеген батыра. Сумма задолженности по штрафам составила 6 миллионов 696 тысяч тенге. В основном это нарушения скоростного режима, выезд на автобусную полосу и нарушения правил разметки. Транспортное средство водворено на специализированную штрафную стоянку», — сообщили в департаменте полиции Алматы.

Казахстанским водителям рекомендовали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, а при нарушении своевременно уплачивать административные штрафы.

Напомним, в апреле замминистра МВД Игоря Лепеху спросили, почему штрафы за нарушение правил дорожного движения в Казахстане стали несоразмерно больше доходов автолюбителей.

«Соблюдайте правила, и все, не будете платить никаких штрафов и нести никакую ответственность», — ответил он.