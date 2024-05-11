Казахстанец нарушил ПДД на 6,6 миллиона

Полицейские задержали водителя автомобиля Zeekr с подложными государственными номерными знаками. Выяснилось, что сумма штрафов за нарушение ПДД составляет 6,6 миллиона тенге.
«Указанное авто было задержано на пересечении проспекта Абая и улицы Утеген батыра. Сумма задолженности по штрафам составила 6 миллионов 696 тысяч тенге. В основном это нарушения скоростного режима, выезд на автобусную полосу и нарушения правил разметки. Транспортное средство водворено на специализированную штрафную стоянку», — сообщили в департаменте полиции Алматы.
Казахстанским водителям рекомендовали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, а при нарушении своевременно уплачивать административные штрафы.
Напомним, в апреле замминистра МВД Игоря Лепеху спросили, почему штрафы за нарушение правил дорожного движения в Казахстане стали несоразмерно больше доходов автолюбителей.
«Соблюдайте правила, и все, не будете платить никаких штрафов и нести никакую ответственность», — ответил он.