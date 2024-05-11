Авиасубсидии по маршруту Калининград — Пермь отменили из-за высокого спроса

На данный момент регулярные рейсы из Калининграда в Пермь осуществляет авиакомпания Nordwind дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Согласно данным сайтов продаж, ее билеты в мае можно приобрести по цене от 8,5 до 21 тысячи рублей (самая высокая стоимость выпадает на воскресенье, 12 мая). В июне цена варьируется от 10,5 до 15,5 тысячи рублей в одну сторону.