Ураганный ветер сносит остановки и валит деревья в Свердловской области

Он вырывает деревья и рушит крыши домов.
Жители Нижнего Тагила сообщают, что на улице Островского в результате шторма разрушена автобусная остановка. В Дегтярске ветер повалил дерево, оно рухнуло на припаркованный автомобиль.
В Ревде ветер сорвал резиновое покрытие с крыши многоэтажного дома. Рабочие срочно установили деревянные подпорки, чтобы его снесло с крыши.
«В Совхозе на Лесной, 1 в буквальном смысле сдул крышу», —пишет телеграм-канал «Ревда-инфо» со ссылкой на местных жителей.
Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили на воскресенье, 12 мая. В МЧС призвали жителей региона быть осторожными и соблюдать правила безопасности.