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Ураганный ветер сносит остановки и валит деревья в Свердловской области

В Свердловской области продолжает бушевать сильный ветер.

Сейчас в Ричмонде: +16° 2 м/с 51% 754 мм рт. ст. +18°
Источник: МК.RU Екатеринбург

Он вырывает деревья и рушит крыши домов.

Жители Нижнего Тагила сообщают, что на улице Островского в результате шторма разрушена автобусная остановка. В Дегтярске ветер повалил дерево, оно рухнуло на припаркованный автомобиль.

В Ревде ветер сорвал резиновое покрытие с крыши многоэтажного дома. Рабочие срочно установили деревянные подпорки, чтобы его снесло с крыши.

«В Совхозе на Лесной, 1 в буквальном смысле сдул крышу», —пишет телеграм-канал «Ревда-инфо» со ссылкой на местных жителей.

Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили на воскресенье, 12 мая. В МЧС призвали жителей региона быть осторожными и соблюдать правила безопасности.