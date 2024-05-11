Заморозки ожидаются в регионах Казахстана

В период с 12 по 15 мая в горных и предгорных районах Восточно-Казахстанской области в связи ожидаемыми осадками и повышением температурного фона ожидается формирование склоновых стоков, подъемы уровней воды на реках, превышение критических отметок, а также увеличение водности на небольших реках, ручьях и временных водотоках.