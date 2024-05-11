Силовики Казани готовятся работать с повышенной нагрузкой. В столице Татарстана проведут ряд крупных международных мероприятий.
Уже на следующей неделе в Казани начнется Международный экономический форума «Россия — Исламский мир. KazanForum». Ожидается участие делегатов из 80 стран. Будет проведено более 170 мероприятий с участием руководителей федерального уровня и зарубежных стран.
Чуть позже, 19 мая, состоится торжественное мероприятие — «Изге Болгар жыены» в честь годовщины принятия ислама Волжской Булгарией.
«Большая нагрузка будет у правоохранительных органов, у транспортной системы региона, индустрии гостеприимства. Все это должно работать надежно и на высоком уровне», — отметил глава Татарстана Рустам Минниханов на традиционном субботнем совещании в Доме правительства РТ.