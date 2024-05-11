Силовики Казани готовятся работать с повышенной нагрузкой

«Большая нагрузка будет у правоохранительных органов, у транспортной системы региона, индустрии гостеприимства. Все это должно работать надежно и на высоком уровне», — отметил глава Татарстана Рустам Минниханов на традиционном субботнем совещании в Доме правительства РТ.