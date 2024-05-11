Образцы птичьего гриппа от зараженных в США коров доставят в Британию

Отмечается, что образцы вируса доставят в лабораторию британского Агентства по охране растений и здоровья животных (APHA), расположенную в графстве Суррей на юго-востоке Англии. Его будут перевозить в небольшом количестве жидкости в трёх пробирках, специальная доставка «от двери до двери» будет стоить сотни фунтов стерлингов, говорится в материале.