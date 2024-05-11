Образцы птичьего гриппа от зараженных в США коров доставят в Британию

Ранее сообщалось, что птичий грипп в США стремительно распространяется среди рогатого скота и диких животных по всей территории страны, угрожая заражением большего числа людей на фоне крайне низкого числа тестирований. Отмечалось, что рогатый скот инфицирован уже в девяти штатах, а следы вируса были обнаружены в образцах каждой пятой упаковки молока в розничной торговле.
«Этот патоген категории А, который в настоящий момент распространяется среди коров в США, отправляется в лабораторию с высоким уровнем безопасности в Великобритании, чтобы эксперты могли лучше понять потенциальные риски для людей и скота», — говорится в статье.
Он единственный смог распространиться среди крупного рогатого скота и был обнаружен только в США, сообщает газета.
Отмечается, что образцы вируса доставят в лабораторию британского Агентства по охране растений и здоровья животных (APHA), расположенную в графстве Суррей на юго-востоке Англии. Его будут перевозить в небольшом количестве жидкости в трёх пробирках, специальная доставка «от двери до двери» будет стоить сотни фунтов стерлингов, говорится в материале.
Лаборатория обладает высоким уровнем безопасности, все ее сотрудники проходят контртеррористическую проверку, а для прохода через многочисленные запертые двери в самом здании необходимы ключи-карты, пишет Guardian.