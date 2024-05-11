Специалист Минприроды Беларуси призвал не нести искусственные цветы на кладбища

Специалист Минприроды Беларуси — начальник управления регулирования обращения с отходами Максим Тарасов — призвал не нести искусственные цветы на кладбища на Радуницу, пишет БелТА. По его словам, ежегодно предположительно миллион штук искусственных цветов вывозится на полигоны, и этими цветами можно покрыть площадь пяти стандартных футбольных полей.
— Много это или мало — открытый вопрос. Однако если учитывать, что такие объемы образуются ежегодно, а массово искусственные цветы в Беларуси стали носить на кладбища с середины 1990-х годов, и учитывая, что искусственные цветы разлагаются сотни лет, объем их отходов накопился значительный, — подчеркнул Тарасов.
Он обратил внимание, что большинство искусственных цветов производят из дешевых и не всегда безопасных материалов, например, пластика, полиэстера, латекса, органзы, и обрабатывают их химией, а потом окрашивают токсичными анилиновыми красками, способными вызывать головокружение, головную боль и общую слабость. В итоге вся эта масса цветов оказывается на полигонах для захоронения твердых коммунальных отходов, тем самым увеличивая антропогенную нагрузку на окружающую среду.
Максим Тарасов отметил, что официального запрета на искусственные цветы нет, но Минприроды призывает отказаться от искусственных цветов для благоустройства мест погребения и купить на Радуницу недорогие живые цветы.
— Букет здесь совсем не нужен, достаточно и пары цветков, — заключил специалист.