Специалист Минприроды Беларуси призвал не нести искусственные цветы на кладбища

Он обратил внимание, что большинство искусственных цветов производят из дешевых и не всегда безопасных материалов, например, пластика, полиэстера, латекса, органзы, и обрабатывают их химией, а потом окрашивают токсичными анилиновыми красками, способными вызывать головокружение, головную боль и общую слабость. В итоге вся эта масса цветов оказывается на полигонах для захоронения твердых коммунальных отходов, тем самым увеличивая антропогенную нагрузку на окружающую среду.