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В замке Тапиау начали устанавливать новые двери

Полотна изготовили специалисты в Вальдау.

В историческом корпусе замка Тапиау начали устанавливать новые двери. Информацию об этом разместили в сообществе «Башни Востока» «ВКонтакте».

«Важный этап в ревитализации замка Тапиау: в историческом корпусе начали навешивать двери, изготовленные в замке Вальдау», — говорится в публикации.

Сейчас на территории замка XIV века идут восстановительные работы. В средневековом флигеле ремонтируют кирпичную кладку, перекрытия, лестничные марши, внутренние стены, колонны и своды. В здании вставят окна с учётом исторической расстекловки и новые двери. Специалисты завершают реставрацию южного фасада замка, после этого планируют закончить работы на северном.

До 2021 года в старинном замке в Гвардейске размещалась тюрьма. Затем объект передали в собственность Корпорации развития. По итогам конкурсного отбора право аренды получила компания «Башни Востока».

Инвестпроект предполагает обустройство на территории замка гостиницы со спа, ресторанов, туристического центра и других объектов. Восстановление средневекового флигеля Тапиау рассчитывали закончить в 2024 году.

архитектура