В замке Тапиау начали устанавливать новые двери

Сейчас на территории замка XIV века идут восстановительные работы. В средневековом флигеле ремонтируют кирпичную кладку, перекрытия, лестничные марши, внутренние стены, колонны и своды. В здании вставят окна с учётом исторической расстекловки и новые двери. Специалисты завершают реставрацию южного фасада замка, после этого планируют закончить работы на северном.