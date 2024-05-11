В замке Тапиау начали устанавливать новые двери

В историческом корпусе замка Тапиау начали устанавливать новые двери. Информацию об этом разместили в сообществе «Башни Востока» «ВКонтакте».
«Важный этап в ревитализации замка Тапиау: в историческом корпусе начали навешивать двери, изготовленные в замке Вальдау», — говорится в публикации.
Сейчас на территории замка XIV века идут восстановительные работы. В средневековом флигеле ремонтируют кирпичную кладку, перекрытия, лестничные марши, внутренние стены, колонны и своды. В здании вставят окна с учётом исторической расстекловки и новые двери. Специалисты завершают реставрацию южного фасада замка, после этого планируют закончить работы на северном.
До 2021 года в старинном замке в Гвардейске размещалась тюрьма. Затем объект передали в собственность Корпорации развития. По итогам конкурсного отбора право аренды получила компания «Башни Востока».
Инвестпроект предполагает обустройство на территории замка гостиницы со спа, ресторанов, туристического центра и других объектов. Восстановление средневекового флигеля Тапиау рассчитывали закончить в 2024 году.