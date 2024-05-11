Ричмонд
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Южноуральцев вновь предупредили о сильном ветре

Такое сообщение опубликовано на сайте южноуральского управления МЧС. По сведениям ведомства, завтра в области ожидается сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду.

Сейчас в Ричмонде: +16° 2 м/с 55% 755 мм рт. ст. +18°
Источник: Вечерний Челябинск

В такую погоду специалисты МЧС советуют южноуральцам отказаться от выхода из дома без особых на то причин. Также эксперты рекомендуют особо внимательно следить за детьми.

Если же порывистый ветер или град застали вас на улице, то укрываться от него следует только в зданиях и ни в коем случае не под их крышей. Такое же правило действует и в отношении остановок общественного транспорта.

Жителям Челябинской области настоятельно рекомендуют заблаговременно подготовиться к непогоде и убрать с балкона все плохо закреплённые предметы, а также закрыть окна.