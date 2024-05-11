Южноуральцев вновь предупредили о сильном ветре

В такую погоду специалисты МЧС советуют южноуральцам отказаться от выхода из дома без особых на то причин. Также эксперты рекомендуют особо внимательно следить за детьми.
Если же порывистый ветер или град застали вас на улице, то укрываться от него следует только в зданиях и ни в коем случае не под их крышей. Такое же правило действует и в отношении остановок общественного транспорта.
Жителям Челябинской области настоятельно рекомендуют заблаговременно подготовиться к непогоде и убрать с балкона все плохо закреплённые предметы, а также закрыть окна.