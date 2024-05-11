Под Новосибирском в лесу распустились первые цветы. Их заметил Дмитрий Чечуров, когда гулял по Бердским скалам.
— Мы были на экотропе «Зверобой». Там и сфотографировали цветы, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Чечуров.
Один из цветков, который удалось сфотографировать мужчине, кандык сибирский. У него фиолетовые лепестки и они подняты вверх.
Экотропа «Зверобой» — одно из самых красивых мест в Новосибирской области. Ее протяженность 1,3 километра. С вершины тропы открывается прекрасный вид на реку Бердь, скалы и леса.