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Под Новосибирском в лесу распустились первые цветы

Их заметили на Бердских скалах.

Источник: Комсомольская правда

Под Новосибирском в лесу распустились первые цветы. Их заметил Дмитрий Чечуров, когда гулял по Бердским скалам.

— Мы были на экотропе «Зверобой». Там и сфотографировали цветы, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Чечуров.

Один из цветков, который удалось сфотографировать мужчине, кандык сибирский. У него фиолетовые лепестки и они подняты вверх.

Экотропа «Зверобой» — одно из самых красивых мест в Новосибирской области. Ее протяженность 1,3 километра. С вершины тропы открывается прекрасный вид на реку Бердь, скалы и леса.

флора и фауна