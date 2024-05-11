Стало известно, где в Воронежской области будут отключать газ

В Грибановском районе Воронежской области в июне будут останавливать газораспределяющую станцию в связи с огневыми работами. Под отключения газа могут подпасть 15 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации в пятницу, 10 мая.