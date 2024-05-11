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Стало известно, где в Воронежской области будут отключать газ

Прекращение подачи ожидается в 15 населенных пунктах Грибановского района.

В Грибановском районе Воронежской области в июне будут останавливать газораспределяющую станцию в связи с огневыми работами. Под отключения газа могут подпасть 15 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации в пятницу, 10 мая.

Без газа в период с 8:00 4 июня до 8:00 5 июня могут остаться жители:

  • поселка Грибановский;
  • поселка Теллермановский;
  • Воронеж-45;
  • поселка Первомайского отделения совхоза «Грибановский»;
  • села Алексеевка;
  • села Васильевка;
  • села Верхний Карачан;
  • села Кирсановка;
  • села Листопадовка;
  • села Малая Грибановка;
  • села Малые Алабухи 1-е;
  • села Нижний Карачан;
  • села Средний Карачан;
  • села Новогольское;
  • села Старогольское.

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в областном центре на следующей неделе отключения горячей воды затронут жителей 460 многоквартирных домов.