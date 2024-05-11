Стало известно, где в Воронежской области будут отключать газ

В Грибановском районе Воронежской области в июне будут останавливать газораспределяющую станцию в связи с огневыми работами. Под отключения газа могут подпасть 15 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации в пятницу, 10 мая.
Без газа в период с 8:00 4 июня до 8:00 5 июня могут остаться жители:
- поселка Грибановский;
- поселка Теллермановский;
- Воронеж-45;
- поселка Первомайского отделения совхоза «Грибановский»;
- села Алексеевка;
- села Васильевка;
- села Верхний Карачан;
- села Кирсановка;
- села Листопадовка;
- села Малая Грибановка;
- села Малые Алабухи 1-е;
- села Нижний Карачан;
- села Средний Карачан;
- села Новогольское;
- села Старогольское.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в областном центре на следующей неделе отключения горячей воды затронут жителей 460 многоквартирных домов.