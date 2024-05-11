Губернатора Кузбасса Цивилева выдвинули на пост министра энергетики РФ

Сергей Цивилев имеет многолетний опыт работы на посту руководителя Кузбасса — крупнейшего угледобывающего региона страны. Кроме того, Цивилев активно участвует в работе на федеральном уровне — в Президиуме Государственного совета РФ и в комиссии Госсовета России по направлению «Энергетика».Пресс-секретарь председателя Правительства РФ Беляков отметил, что, учитывая опыт Цивилева, он сможет обеспечить дальнейшее развитие важной для страны отрасли. Отметим, что ранее Сергей Цивилев заявлял, что не знает о своём назначении в новый состав федерального правительства.