Мызинский мост в Нижнем Новгороде частично перекроют с 14 мая

Мызинский мост частично перекроют в Нижнем Новгороде с 14 мая. Это связано с проведением ремонтных работ внутри моста. Об этом сообщается на сайте администрации города со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства.
13 мая на Мызинском мосту начнется плановый ремонт деформационного шва. Для обеспечения безопасности на время проведения ремонтных работ планируется поочередное перекрытие полос движения. Ремонт должен завершится в июне.
— Будем стараться закончить все в кратчайшие сроки. В процессе работ на путепроводе будут выставлены ограничительные знаки и организовано дежурство сотрудников ГИБДД, — отмечают в департаменте.
Напомним, с февраля максимальную скорость движения по Мызинскому мосту ограничили до 40 км в час, чтобы сократить число ДТП и сохранить конструкции переправы.