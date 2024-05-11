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Жителям Ростовской области запретили разводить костры и жарить мясо на улице

Запрет на шашлыки и костры ввели в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области нельзя жарить шашлыки на открытом огне на улице и разводить костры. Запрет действует в рамках особого противопожарного режима, который введен на Дону. Об этом напомнили в пресс-службе регионального управления МЧС.

— До конца суток 11 мая и в течение 12 мая в Ростовской области сохраняется 5 класс пожарной опасности. Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в 35 муниципалитетах в центральных районах, местами в северо-восточных и северо-западных, южных, а также в Приазовье и в том числе в Ростове-на-Дону, — предупредили в экстренном ведомстве.

В это время под запрет попадают разведение костров, жарка мяса на углях, сжигание мусора.

— Если вы отдыхаете на природе как турист, охотник, рыбак, сборщик дикорастущих растений, трудитесь в саду или планируете пикник, воздержитесь от разведения огня! — напоминают в донском МЧС.

МЧС