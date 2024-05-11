Умер архитектор Юрий Земцов

Земцов родился в 1938 году в Ленинграде, в 1962 году окончил архитектурный факультет ЛИСИ. В 1962—1967 годах работал архитектором в 5-й мастерской «Ленпроекта», в 1967—1989 годах — архитектор в институте «Гипроторг». В 1989 году создал свою персональную архитектурную мастерскую, первую в Санкт-Петербурге. В 1994 году она была преобразована в ЗАО «Архитектурное бюро “Земцов, Кондиайн и партнёры”. В числе его проектов гостиница “Коринтия Невский Палас”, Новая сцена Александринского театра, реконструкция Владимирской площади и другие.